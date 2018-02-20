Семеду из "Вильярреала" обвиняется в похищении человека и грабеже

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Семеду из "Вильярреала" обвиняется в похищении человека и грабеже
Португальский полузащитник "Вильярреала" Рубен Семеду может быть замешан в похищении и избиении человека, а также грабеже, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, мужчина обвинил португальца в том, что он вместе с двумя сообщниками похитил его и насильно удерживал в доме. Кроме того у него были отобраны ключи от дома, откуда затем украдены деньги. Полиция уже провела обыск в доме Семеду.

Стоит отметить, что в декабре игрока арестовывали за хулиганство в ночном клубе.

В этом сезоне 23-летний Семеду провел четыре матча в Примере.

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