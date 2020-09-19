Семеду может перейти в клуб АПЛ

Будущее защитника "Барселоны" Нелсона Семеду остается неопределенным.

По сведениям ESPN, каталонский клуб ведет переговоры о продаже 26-летнего португальца в клуб АПЛ. Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Контракт Семеду с клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Семеду один гол и шесть ассистов в 42 матчах.

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