Семеду может покинуть "Барселону"

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду близок к уходу из клуба.

Как сообщает Marca, 25-летний португалец недоволен количеством проведенного на поле времени и задумался о смене клуба. Семеду провел на поле 42 процента времени в играх каталонского клуба.

Отмечается, что на руках у Семеду есть предложения от английских и итальянских клубов. Некоторые из них готовы выложить за игрока 35 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Семеду один забитый мяч и три ассиста в 44 матчах.

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