Семеду: "На мое решение перейти в "Барселону" повлиял Роналдиньо"

Новоиспеченный защитник каталонской "Барселону" Нелсон Семеду высказался о своем решении перейти в стан "сине-гранатовых".

"Присутствие Роналдиньо оказало большое влияние на мое решение. Мне всегда нравилась "Барселона". На данный момент "Барселона" - одна из лучших команд в мире. Лионель Месси и Неймар - игроки с другой планеты, но и вся команда обладает отличным качеством", - цитирует 23-летнего бека Mundo Deportivo.

Напомним, руководство "Барселоны" поначалу не поверило слухам о переходе Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru