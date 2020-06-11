Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду нарушил протокол Ла Лиги перед возобновлением сезона.

По сведениям Diario Sport, в понедельник футболист был замечен на дне рождения, которое посетило более 20 человек. Отмечается, что португалец не пользовался маской и не соблюдал социальную дистанцию.

Напомним, что правительство Испании рекомендовало не посещать собрания с участием более чем 15 человек, а Ла Лига настаивала, чтобы футболисты контактировали только с людьми, с которыми они проживают.

В "Барселоне" заявили, что не знали о намерении Семеду посетить такое мероприятие. Клуб хочет уладить этот вопрос внутри.

Розыгрыш Примеры будет возобновлен 8 июня. 13 июня "Барселону" ожидает игра против "Мальорки".

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