Семеду не обсуждал с Роналду свой переход в "Барселону"

Новичок "Барселоны" Нелсон Семеду не обсуждал с Криштиану Роналду свой трансфер в каталонский клуб.

"Я не разговаривал с Роналду по поводу трансфера, у меня не было на это времени. Пока что я провёл с новыми партнёрами по команде всего три дня, но, должен признаться, для меня адаптироваться в "Барселоне" будет легко. Я пришёл сюда работать и помогать команде, а последнее слово будет за тренером. Пока что я не вижу себя футболистом стартового состава" - приводит слова Семеду Football Espana.

Отметим, что Семеду и Роналду являются партнерами по национальной команде Португалии.

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