Семеду: "Не понимаю, почему есть сомнения в уровне Коутиньо"
Португальский защитник "Барселоны" Нелсон Семеду выразил поддержку партнеру по команде бразильскому полузащитнику Филиппе Коутиньо.
"Мы намерены как можно быстрее стать чемпионами. Было бы здорово выиграть титул еще до матчей с "Ливерпулем".
Что касается свиста в адрес Коутиньо, то я полностью поддерживаю его. Филиппе доказал свой класс. Не понимаю, почему есть сомнения в его уровне", - приводит слова Семеду Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта Виго
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Леванте
|33
|34
|17
|Вильярреал
|32
|33
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26