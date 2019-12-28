Семеду недоволен неопределенностью своего будущего в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду недоволен тем, что каталонский клуб не может принять решение по поводу его будущего, передает Marca.

По информации источника, агенты 26-летнего игрока ведут переговоры с руководством сине-гранатовых, однако они проходят не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, футболиста очень раздражают новости о том, что "Барса" хочет продать его этой зимой.

В текущем сезоне Нелсон Семеду провел 19 матчей во всех турнирах, сделав 3 результативные передачи.

А еще: "Барселона" готова продать Семеду| http://soccernews.ru