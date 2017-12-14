Семеду: "Неймар меня удивил своим выбором"

Защитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду прокомментировал уход своего бывшего партнера по команде Неймара во французский ПСЖ.

" Я не догадывался, что он может уйти. Но мои новые партнеры по команде ждали этого. Я не думал, что в то время он мог покинуть "Барселону", чтобы перейти в ПСЖ. Он меня удивил, как и фанатов, которые были в шоке ", - цитирует 24-летнего бека Maisfutebol.

Напомним, Иньеста прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru