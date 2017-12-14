Семеду: "Неймар меня удивил своим выбором"

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Семеду: "Неймар меня удивил своим выбором"Защитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду прокомментировал уход своего бывшего партнера по команде Неймара во французский ПСЖ.

"Я не догадывался, что он может уйти. Но мои новые партнеры по команде ждали этого. Я не думал, что в то время он мог покинуть "Барселону", чтобы перейти в ПСЖ. Он меня удивил, как и фанатов, которые были в шоке", - цитирует 24-летнего бека Maisfutebol.

Напомним, Иньеста прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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