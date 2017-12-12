Семеду о конфликте с Неймаром: "Он переживал трудное время"

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Семеду о конфликте с Неймаром: "Он переживал трудное время"Защитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду прокомментировал свой конфликт со своим бывшим партнером по команде Неймаром, случившийся во время предсезонной подготовки этим летом.

"Я только что пришел в клуб, и один из самых влиятельных игроков в команде вступил в конфликт со мной после обычной тренировки. В то время это беспокоило меня, но позже я понял - он переживал трудное время, так как хотел уйти", - цитирует 24-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Семеду поддержал Роналду. | soccernews.ru

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