Семеду о конфликте с Неймаром: "Он переживал трудное время"

Защитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду прокомментировал свой конфликт со своим бывшим партнером по команде Неймаром, случившийся во время предсезонной подготовки этим летом.

" Я только что пришел в клуб, и один из самых влиятельных игроков в команде вступил в конфликт со мной после обычной тренировки. В то время это беспокоило меня, но позже я понял - он переживал трудное время, так как хотел уйти ", - цитирует 24-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Семеду поддержал Роналду. | soccernews.ru