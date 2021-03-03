Семеду - о Месси: "Клянусь, он ни разу не бил штрафные на тренировках"

Защитник "Вулверхэмптона" Нелсон Семеду, который ранее играл за "Барселону", рассказал об опыте игры с форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.

"У меня просто нет слов, чтобы описать, насколько он хорош. Знаете, что делает его еще более невероятным? За все время, что я был в "Барселоне", я никогда не видел, как он тренирует пробитие штрафных ударов. Я клянусь, он не делает этого!