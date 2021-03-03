Семеду - о Месси: "Клянусь, он ни разу не бил штрафные на тренировках"

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Семеду - о Месси: "Клянусь, он ни разу не бил штрафные на тренировках"Защитник "Вулверхэмптона" Нелсон Семеду, который ранее играл за "Барселону", рассказал об опыте игры с форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.

"У меня просто нет слов, чтобы описать, насколько он хорош. Знаете, что делает его еще более невероятным? За все время, что я был в "Барселоне", я никогда не видел, как он тренирует пробитие штрафных ударов. Я клянусь, он не делает этого!

Мы всегда тренировали удары с дальней дистанции, но Месси никогда этого не делал. Говорят, что работа ведет к совершенству. Он особенно и не работал, но все равно получалось идеально!", – приводит слова Семеду The Telegraph.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Месси - идеал коррупционера ,благодаря пиар - службе,его считают безобидным гением.Однако,нет-нет да и прорывается его гнилая натура наружу, и пропаганда против этого бессильна ... Е-е-е-е-е-е-е О-хо-хо-хо-хо-хо-хо

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