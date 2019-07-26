Семеду останется в "Барселоне"

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Семеду останется в "Барселоне"

"Барселона" приняла решение сохранить в составе защитника Нелсона Семеду, сообщает AS.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" имели предложения по португальскому фулбеку от клубов из Англии, Испании и Италии, однако всем ответили отказом.

Тренерский штаб каталонцев не горит желанием расставаться с 25-летним футболистом, поэтому "блауграна" готова его продать только за 100 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

В прошлом сезоне Семеду сыграл за "Барсу" 46 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" намерена продать центрального хавбека. | http://soccernews.ru
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