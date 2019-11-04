Семеду поделился ожиданиями от матча со "Славией"

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Семеду поделился ожиданиями от матча со "Славией"

Игрок "Барселоны" Нелсон Семеду рассказал, чего ждет от матча 4-го тура Лиги Чемпионов со "Славией". Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

"Матч будет непростой. Мы очень хотим победить. Мы играем дома, поэтому очень постараемся показать отличную игру.

Лига чемпионов - тяжелый турнир, но мы - "Барселона". Мы одни из главных победителей на каждом турнире и хотим выиграть все. Завтра нужно показать свой футбол", - сказал Семеду.

Напомним, в первой встрече команд в рамках турнира "Барселона" обыграла "Славию" со счетом 2:1.

Матч 4-го тура ЛЧ состоится завтра, 5 ноября, на "Камп Ноу". Начало - в 20:55 (мск).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Мы одни из главных победителей на каждом турнире________________ С дуба рухнул что ли?

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