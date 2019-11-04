Семеду поделился ожиданиями от матча со "Славией"
Игрок "Барселоны" Нелсон Семеду рассказал, чего ждет от матча 4-го тура Лиги Чемпионов со "Славией". Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.
"Матч будет непростой. Мы очень хотим победить. Мы играем дома, поэтому очень постараемся показать отличную игру.
Лига чемпионов - тяжелый турнир, но мы - "Барселона". Мы одни из главных победителей на каждом турнире и хотим выиграть все. Завтра нужно показать свой футбол", - сказал Семеду.
Напомним, в первой встрече команд в рамках турнира "Барселона" обыграла "Славию" со счетом 2:1.
Матч 4-го тура ЛЧ состоится завтра, 5 ноября, на "Камп Ноу". Начало - в 20:55 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
|5