Семеду: "Полностью адаптировался в "Барселоне"

Защитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду высказался о процессе своей адаптации на "Камп Ноу".

"Похоже, я полностью адаптировался к команде. Партнеры, сотрудники клуба и болельщики мне очень помогли в этом. Думаю, этот год будет для меня лучше, нежели предыдущий. Получу ли я больше игрового времени в новом сезоне? Я не знаю. Думаю, это решение тренеров", - приводит слова 24-летнего бека официальный сайт его клуба.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась игроком "Ливерпуля". | soccernews.ru