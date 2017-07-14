Семеду проходит медосмотр в "Барселоне"

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Семеду проходит медосмотр в "Барселоне"

Защитник "Бенфики" Нелсон Семеду все ближе к переходу в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист уже прилетел в Барселону, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, каталонцы заплатят за него 30 миллионов евро.

Фото: Семеду в "Барселоне".

Ожидается, что 23-летний Семеду подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт.

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