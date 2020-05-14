Семеду сделал выбор между "Ювентусом" и "Манчестер Сити"

1 Теги барселонанелсон семедуманчестер ситиювентусхосеп гвардиолатрансферы

Семеду сделал выбор между "Ювентусом" и "Манчестер Сити"

Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, португальский фулбек хочет перейти в "Манчестер Сити", несмотря на предложение от "Ювентуса".

На выбор 26-летнего футболиста повлияла возможность поработать с Хосепом Гвардиолой, который возглавляет "горожан".

В текущем сезоне Семеду сыграл за "Барсу" 29 матчей и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

Не пропустите: "Барселона" выставила Семеду на трансфер из-за отказа продлевать контракт. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Никто не хочет переходить в Юве... А те кто перешел, бегут оттуда по возможности.... Причину все знают...

Ответить

главное

Клаттенбург признался в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16

Клаттенбург признался в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов