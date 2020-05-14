Семеду сделал выбор между "Ювентусом" и "Манчестер Сити"

Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, португальский фулбек хочет перейти в "Манчестер Сити", несмотря на предложение от "Ювентуса".

На выбор 26-летнего футболиста повлияла возможность поработать с Хосепом Гвардиолой, который возглавляет "горожан".

В текущем сезоне Семеду сыграл за "Барсу" 29 матчей и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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