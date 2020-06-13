Семеду вернулся к тренировкам с "Барселоной"
Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду допущен к тренировочному процессу с командой, пишет Sport.es.
Напомним, что футболист нарушил медицинский протокол Ла Лиги, побывав на вечеринке без средств защиты от коронавируса. В итоге его отстранили от занятий до получения результатов анализа на COVID-19.
Тест дал отрицательный результат, в результате чего португальскому фулбеку в пятницу разрешили вернуться к тренировкам.
В текущем сезоне Семеду сыграл за "Барсу" 29 матчей и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Сетьен высказался о шансах "Барселоны" на победу в Ла Лиге и Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" нацелился на колумбийского форварда
-
Главные новости дня: 12 июня
-
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче
-
Кокорин рассказал, с какими европейскими клубами он ведет переговоры
-
В первых 12 матчах АПЛ на майках футболистов вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих
Лента новостей
-
Стоичков: "Готов отдать свою "Золотую бутсу", чтобы Месси стал чемпионом мира"
-
Роббен может возобновить карьеру
-
Кокорин высказался о невыплате "Зенитом" 18 тысяч рублей в месяц
-
Роналду отреагировал на выход "Ювентуса" в финал Кубка Италии
-
Флорентино Перес посетил тренировку "Реала" в преддверии возобновления сезона
-
Игуаина зовут во Францию
-
Семеду вернулся к тренировкам с "Барселоной"
-
Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Вильярреалом"
-
"Зенит" нацелился на колумбийского форварда
-
Кокорин назвал две причины своего перехода в "Анжи" в 2013 году
-
Хавбек "Лацио" может завершить карьеру в 34 года
-
Главные новости дня: 12 июня
-
"Интер" приготовил предложение по Бельерину
-
"Ювентус" побил свой рекорд по выходам в финал Кубка Италии
-
Кокорин: "Тюрьма меня ничему не научила"
-
"Валенсия" Черышева упустила победу над "Леванте"
-
Лэмпард предоставил Кепе последний шанс
-
Роналду с 2017 года не забивает по одному пенальти в год
-
"Ювентус" намерен продать Рэмзи
-
Кокорин: "Рами рассказывал, что у него было 12 раз за ночь с Памелой Андерсон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14