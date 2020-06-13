Семеду вернулся к тренировкам с "Барселоной"

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Семеду вернулся к тренировкам с "Барселоной"

Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду допущен к тренировочному процессу с командой, пишет Sport.es.

Напомним, что футболист нарушил медицинский протокол Ла Лиги, побывав на вечеринке без средств защиты от коронавируса. В итоге его отстранили от занятий до получения результатов анализа на COVID-19.

Тест дал отрицательный результат, в результате чего португальскому фулбеку в пятницу разрешили вернуться к тренировкам.

В текущем сезоне Семеду сыграл за "Барсу" 29 матчей и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Сетьен высказался о шансах "Барселоны" на победу в Ла Лиге и Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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