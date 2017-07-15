Семеду: "Все хотят играть в "Барселоне", я не исключение"

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Семеду: "Все хотят играть в "Барселоне", я не исключение"Новичок "Барселоны" Нелсон Семеду поделился эмоциями от перехода в каталонский клуб из "Бенфики".

Как заявил 23-летний португальский защитник, он очень рад перейти в такой великий клуб. 

"Хочу поблагодарить "Барселону" за эту возможность и оказанное мне доверие. Я очень горд носить эту футболку. Я сделаю всё, что могу для этого клуба. Я люблю этот клуб, он великий. Я это уже знал, но сегодня осознал. Мне также очень нравится город.

Все хотят играть в "Барселоне", я не исключение. Я очень счастлив и с нетерпением жду начала работы с командой", - сказал он. | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Барса "великое" гуано.

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