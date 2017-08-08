Семеду высказался о своем конфликте с Неймаром

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Семеду высказался о своем конфликте с НеймаромЗащитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду высказался о своем конфликте с бывшим вингером команды Неймаром, который случился на одной из тренировок "сине-гранатовых".

"Ничего не случилось. Это был обычный эпизод в процессе тренировки. Мы работаем очень тяжело, и иногда такие вещи случаются. Но это все закончилась, и закончилось хорошо. Я пожелал ему всего самого наилучшего", - цитирует 23-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси будет не против, чтобы сменщиком Неймара стал Деулофеу. | soccernews.ru

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