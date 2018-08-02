Семеду высказался о своей прошлогодней стычке с Неймаром

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Семеду высказался о своей прошлогодней стычке с НеймаромЗащитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду высказался о своей прошлогодней стычке с бывшим партнером по команде Неймаром.

"Это был сложный период. Но такие эпизоды часто случаются. На тренировках мы работаем с большим энтузиазмом. Поэтому такие вещи происходят во всех командах", - приводит слова 24-летнего бека "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Семеду рассказал о своей адаптации в "Барселоне". | soccernews.ru

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