Семеду высказался о своей прошлогодней стычке с Неймаром

Защитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду высказался о своей прошлогодней стычке с бывшим партнером по команде Неймаром.

" Это был сложный период. Но такие эпизоды часто случаются. На тренировках мы работаем с большим энтузиазмом. Поэтому такие вещи происходят во всех командах ", - приводит слова 24-летнего бека "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Семеду рассказал о своей адаптации в "Барселоне". | soccernews.ru