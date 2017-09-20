Семеду: "За Месси шикарно наблюдать"

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду лестно отозвался о Лионеле Месси.

"За Месси шикарно наблюдать. Играть с ним огромная честь. Он всегда удивляет, он с другой планеты" - приводит слова Семеду Barcastuff.

Напомним, что вчера в игре против "Эйбара" (6:1) Месси оформил покер.

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