Семеду забил свой первый гол за "Барселону" (видео)

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Семеду забил свой первый гол за "Барселону" (видео)

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду отметился первым голом в составе каталонского клуба. Это произошло в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (1:0, идет второй тайм).

Португалец отличился на девятой минуте встречи ударом из пределов штрафной площадки.

25-летний Семеду перешел в "Барселону" летом 2017 года из "Бенфики". Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего он провел за каталонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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