Семёнов и Талалаев отреагировали на новость об их конфликте
Фото инстаграм Андрея Талалаева
Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев и центральный защитник команды Андрей Семёнов дали комментарии в связи с появившейся информацией о разногласиях между ними.
Ранее сообщалось, что футболист грубо "послал" тренера, за что получил штраф в размере 500 тысяч рублей и лишился капитанской повязки.
"Рабочие моменты не обсуждаю в прессе. Не считаю это взрывом и конфликтом. Ничего особенного. После каждой проигранной игры принимаются различные (иногда непопулярные) меры. Некоторое беспокойство вызывает вынос информации из внутреннего командного чата. Но "крысу" быстро найдём", - сказал Талалаев.
"Не понимаю, откуда берётся такая информация. В клубе всё правильно сказали, что эти слухи не соответствуют действительности", - отметил Семёнов.
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