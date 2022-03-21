Семёнов и Талалаев отреагировали на новость об их конфликте

Фото инстаграм Андрея Талалаева

Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев и центральный защитник команды Андрей Семёнов дали комментарии в связи с появившейся информацией о разногласиях между ними.

Ранее сообщалось, что футболист грубо "послал" тренера, за что получил штраф в размере 500 тысяч рублей и лишился капитанской повязки.

"Рабочие моменты не обсуждаю в прессе. Не считаю это взрывом и конфликтом. Ничего особенного. После каждой проигранной игры принимаются различные (иногда непопулярные) меры. Некоторое беспокойство вызывает вынос информации из внутреннего командного чата. Но "крысу" быстро найдём", - сказал Талалаев.

"Не понимаю, откуда берётся такая информация. В клубе всё правильно сказали, что эти слухи не соответствуют действительности", - отметил Семёнов.

Не пропустите: "Рубин" установил два антирекорда в матче с ЦСКА. | http://soccernews.ru