Семенов: "Немного подлечусь и буду готов к матчам сборной России"

Защитник сборной России Андрей Семенов высказался о своей травме перед матчами Лиги наций.

"К сожалению, я получил повреждение еще в матче с Сербией. Пошло воспаление, одно накладывалось на другое и пришлось приехать в сборную раньше намеченного срока. Ничего, чуть подлечимся, и уже буду готов к играм", - цитирует игрока Spotr24.

Ранее сообщалось, что у игрока признаки мышечного перенапряжения, из-за чего он досрочно отправился в расположение сборной из "Ахмата".

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