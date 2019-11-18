Сёмин: "100 миллионов евро за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался по поводу того, что братьями Миранчуками интересуются топ-клубы Серии А.
Ранее итальянская пресса даже предположила, что подписание двух полузащитников обойдётся потенциальному покупателю в 100 миллионов евро.
"Меня не удивляет интерес к Миранчукам из Италии. И озвученная в прессе сумма не удивляет. Алексей после травмы прекрасно провёл два матча с "Ювентусом". Это говорит о большом потенциале. Сейчас много говорится о том, что одни их купят, другие. Но почему-то никто не спрашивает у самих Миранчуков: а хотят ли они куда-то уходить?
В первую очередь, на этот вопрос должны ответить они сами. Без них никакого решения по трансферу быть не может. Зачем им сейчас уходить из "Локомотива"? Они здесь растут, здесь их уважают. Когда будет что-то серьёзное, они сами примут верное решение. И не надо в прессе нагнетать. Решают только футболисты, и ничего их не остановит, если захотят уйти", - сказал Сёмин.
Напомним, что СМИ связывают братьев Миранчуков с возможным переходом в три итальянских клуба - "Ювентус", "Наполи" и "Милан".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7