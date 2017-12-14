Семин: "12 января Ари, Чорлука и Гильерме должны начать тренировки в общей группе"

Теги локомотив москваюрий семинариведран чорлука

Семин: "12 января Ари, Чорлука и Гильерме должны начать тренировки в общей группе"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о возможном усилении команды, а также сроках восстановления защитника Ведрана Чорлуки, вратаря Гильерме и нападающего Ари.

"В зимнее трансферное окно нам хотелось бы приобрести по одному футболисту в каждую линию. Главным аргументом будет то, чтобы новый футболист был точно сильнее тех, кто сейчас есть в команде. Но как будет происходить усиление пока неизвестно.

Если даже его не произойдет, то в этом не будет ничего страшного. У нас есть главная задача, которая заключается в скорейшем выздоровлении Ари, Чорлуки и Гилерме. Все они должны начать тренировки в общей группе уже 12 января", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что после 20 туров "Локомотив" занимает первую строчку в чемпионата России и опережает ближайшего преследователя на восемь очков.

Не пропустите: Семин: "Локомотив" не является фаворитом чемпионата России". | http://soccernews.ru

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