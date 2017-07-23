Семин: "Ари, Чорлука и Виталий Денисов выбыли на долгий период"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о травмах ведущих игроков.

"У Ари очень тяжелая травма. Он, как Чорлука и Виталий Денисов, выпал на долгий период. Не может сегодня играть и Игнатьев. Конечно, без этих игроков мы многое теряем. У нас маловата скамейка запасных, а нам играть на три турнира. В Лиге Европы перед нами стоит задача выйти из группы. За счёт этого можно и деньги какие-то заработать, и поднять имидж клуба, давно не игравшего на европейской арене. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы у нас было пополнение. Состав у нас хороший, но мелковат", - сказал Семин в программе "После футбола".

Напомним, что 31-летний Ари получил травму колена в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) и может пропустить несколько месяцев.

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