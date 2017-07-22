Сёмин: "Ари поедет в Италию для получения окончательного результата медобследования"

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Сёмин: "Ари поедет в Италию для получения окончательного результата медобследования"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопросы о ситуации с травмированным бразильским нападающим Ари.

"У Ари достаточно серьёзная травма, сейчас он поедет в Италию для получения окончательного результата медобследования. Будем без него искать свои резервы, впереди целая неделя тренировок, так что посмотрим" - сказал Сёмин.

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