Сёмин: "Ари поедет в Италию для получения окончательного результата медобследования"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопросы о ситуации с травмированным бразильским нападающим Ари.

"У Ари достаточно серьёзная травма, сейчас он поедет в Италию для получения окончательного результата медобследования. Будем без него искать свои резервы, впереди целая неделя тренировок, так что посмотрим" - сказал Сёмин.

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