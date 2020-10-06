Семин: "Без болельщиков футбол очень скучный. Нужно делать все, чтобы они были на игре"

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о том, что "Спартак" мог превысить квоту продажи билетов на матч 10-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1).

"Ситуация на матче была нормальная. Там, где я находился, все соблюдали нормы безопасности. А было ли на матче больше зрителей, чем разрешено, мне сложно посчитать. На мой взгляд, все было корректно и согласно всем сегодняшним нормам.

Без болельщиков футбол очень скучный. У игроков, которые выходят на футбольное поле, такие же заниженные эмоции. Поэтому нам нужно делать все возможное, чтобы болельщики были на футболе", - цитирует Семина "СЭ".

Напомним, что "Спартаку" грозят штрафные санкции от РФС, если превышение квоты на "Открытие Арене" будет доказано.

По официальным данным, дерби двух столиц посетили 17 150 зрителей.

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