Семин: "Без болельщиков футбол очень скучный. Нужно делать все, чтобы они были на игре"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о том, что "Спартак" мог превысить квоту продажи билетов на матч 10-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1).
"Ситуация на матче была нормальная. Там, где я находился, все соблюдали нормы безопасности. А было ли на матче больше зрителей, чем разрешено, мне сложно посчитать. На мой взгляд, все было корректно и согласно всем сегодняшним нормам.
Без болельщиков футбол очень скучный. У игроков, которые выходят на футбольное поле, такие же заниженные эмоции. Поэтому нам нужно делать все возможное, чтобы болельщики были на футболе", - цитирует Семина "СЭ".
Напомним, что "Спартаку" грозят штрафные санкции от РФС, если превышение квоты на "Открытие Арене" будет доказано.
По официальным данным, дерби двух столиц посетили 17 150 зрителей.
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