Семин - болельщикам: "Мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его"

Теги локомотив москваюрий семин

Семин - болельщикам: "Мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин обратился к болельщикам в преддверии решающих матчей сезона.

"Друзья! Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда вместе поднимались со дна турнирной таблицы. Было трудно, но мы выиграли Кубок! Потом впервые в истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. И все благодаря вам – нашим болельщикам!

А полные трибуны во встречах со "Спартаком", "Краснодаром", "Зенитом" и наверняка с "Арсеналом" - это тоже наша с вами победа! И мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило!

Запомните: в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает. Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего "Локомотива", – приводят слова Семина российские СМИ.

После 28 туров "Локомотив" уверенно лидирует в Премьер-лиге и для оформления чемпионского титула клубу нужно набрать два очка в предстоящих матчах с "Зенитом" (дома) и "Арсеналом" (в гостях).

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