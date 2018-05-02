Семин - болельщикам: "Мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин обратился к болельщикам в преддверии решающих матчей сезона.
"Друзья! Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда вместе поднимались со дна турнирной таблицы. Было трудно, но мы выиграли Кубок! Потом впервые в истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. И все благодаря вам – нашим болельщикам!
А полные трибуны во встречах со "Спартаком", "Краснодаром", "Зенитом" и наверняка с "Арсеналом" - это тоже наша с вами победа! И мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило!
Запомните: в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает. Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего "Локомотива", – приводят слова Семина российские СМИ.
После 28 туров "Локомотив" уверенно лидирует в Премьер-лиге и для оформления чемпионского титула клубу нужно набрать два очка в предстоящих матчах с "Зенитом" (дома) и "Арсеналом" (в гостях).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|28
|57
|2
|Спартак Москва
|28
|53
|3
|ЦСКА Москва
|28
|52
|4
|Краснодар
|28
|50
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|50
|6
|Уфа
|28
|39
|7
|Арсенал Тула
|28
|39
|8
|Урал
|28
|37
|9
|Рубин
|28
|36
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Динамо Москва
|28
|34
|12
|Ростов
|28
|34
|13
|Амкар
|28
|31
|14
|Анжи
|28
|24
|15
|Тосно
|28
|24
|16
|СКА Хабаровск
|28
|13