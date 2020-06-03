Семин: "Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру"

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Семин: "Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру"

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу того, где продолжит карьеру.

"Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру.

Есть ли уже вариант? Подождите, я только с 31 мая стал официально безработным (смеется)", - цитирует Семина "Известия".

Ранее сообщалось, что 73-летний тренер может возглавить тульский "Арсенал".

Напомним, что Семин покинул "Локомотив" по истечении срока контракта. Вместо него московский клуб возглавил сербский специалист Марко Николич.

Не пропустите: Главный тренер сборной Бельгии мог возглавить "Локомотив". | http://soccernews.ru
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