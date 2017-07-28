Семин: "Были бы счастливы, если бы сейчас был май"

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Семин: "Были бы счастливы, если бы сейчас был май"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о лидерстве своей команды в стартовавшем чемпионате России.

"Что сейчас говорить о турнирной таблице… Если бы это был май следующего года, мы были бы счастливы. Провели неплохие три игры в достаточно короткий и сложный период. Где-то играли лучше, где-то хуже, но в целом я удовлетворен. Болельщики тоже. Они сейчас очень хотят, чтобы мы остались на этом месте. Все мы хотим", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, Сычев рассказал о своих проблемах с бывшим президентом "Локомотива". | soccernews.ru

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