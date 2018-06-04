Семин ценил шансы сборной России на успех на ЧМ-2018

Теги юрий семинроссия

Семин ценил шансы сборной России на успех на ЧМ-2018Главный тренер  "Локомотива" Юрий Сёмин ценил шансы сборной России на выход из группы на Чемпионате Мира-2018.

Напомним, что россияне сыграют в группе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

"Обязательно схожу на первую игру. Матч открытие. Мне интересно всё. И какой футбол покажут команды и как будет организована игра и всё вокруг неё. Уверен, что Россия проведёт лучший Чемпионат Мира в истории. Мне есть с чем сравнивать. В качестве участника я был на ЧМ в США. Тогда, в 1994 году, я исполнял роль помощника Павла Садырина. Но ни там, ни где бы то ни было ещё я никогда не видел таких стадионов, как построили в нашей стране.

Группа рабочая. Легче вряд ли могла быть. Играть можно со всеми, но, на мой взгляд, ключевой на этом этапе станет матч с Египтом. Судя по всему именно с ними, мы будем бороться за выход в плей-офф. Но это предварительные прогнозы, на деле всё может сложиться иначе. На таких турнирах как ЧМ часто бывают неожиданности, пусть для нас они станут приятными", - сказал он.

Читайте: Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2018  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов