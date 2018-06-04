Семин ценил шансы сборной России на успех на ЧМ-2018

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ценил шансы сборной России на выход из группы на Чемпионате Мира-2018.

Напомним, что россияне сыграют в группе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

"Обязательно схожу на первую игру. Матч открытие. Мне интересно всё. И какой футбол покажут команды и как будет организована игра и всё вокруг неё. Уверен, что Россия проведёт лучший Чемпионат Мира в истории. Мне есть с чем сравнивать. В качестве участника я был на ЧМ в США. Тогда, в 1994 году, я исполнял роль помощника Павла Садырина. Но ни там, ни где бы то ни было ещё я никогда не видел таких стадионов, как построили в нашей стране.

Группа рабочая. Легче вряд ли могла быть. Играть можно со всеми, но, на мой взгляд, ключевой на этом этапе станет матч с Египтом. Судя по всему именно с ними, мы будем бороться за выход в плей-офф. Но это предварительные прогнозы, на деле всё может сложиться иначе. На таких турнирах как ЧМ часто бывают неожиданности, пусть для нас они станут приятными", - сказал он.

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