Семин дал характеристику сопернику по 1/16 финала Лиги Европы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин дал характеристику сопернику своей команды по 1/16 финала Лиги Европы французской "Ницце".
"Посетил вчера матч "Ниццы" против "Бордо". Скажу, что "Ницца" оставила хорошее впечатление. Это команда, которая показывает интересный и техничный футбол", - приводит слова наставника "железнодорожников" Чемпионат.
Напомним, Комбаров считает, что "Спартак" способен догнать "Локомотив". | soccernews.ru
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