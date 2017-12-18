Семин дал характеристику сопернику по 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин дал характеристику сопернику своей команды по 1/16 финала Лиги Европы французской "Ницце".

"Посетил вчера матч "Ниццы" против "Бордо". Скажу, что "Ницца" оставила хорошее впечатление. Это команда, которая показывает интересный и техничный футбол", - приводит слова наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, Комбаров считает, что "Спартак" способен догнать "Локомотив". | soccernews.ru