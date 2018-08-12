Семин дал оценку дебюту Смолова в "Локомотиве"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин дал оценку дебюту форварда своей команды Федора Смолова в игре против "Оренбурга".

"Как оценю дебют Смолова? Он хорошо тренировался и неплохо сыграл. Но главный критерий для нападающего - это голы. Он не забил. Мы пытались усиливать атаку за счет Эдера и Фарфана. Не получилось", - цитирует наставника "железнодорожников" СЭ.

Напомним, Семин прокомментировал поражение "Локомотива" "Оренбургу". | soccernews.ru