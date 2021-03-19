Сёмин дал прогноз на выступление "Тамбова" в этом сезоне
Фото РИА Новости / Александр Вильф
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин в новом выпуске "Коммент.Шоу" поделился мыслями о перспективах "Тамбова" в текущем розыгрыше РПЛ.
"Эта ситуация из ряда вон выходящая. Ведь они не наберут ни одного очка. Я поставлю на это, поспорю на виски или вино. Не надо было их спасать. Если в начале сезона они были мотивированы, горели желанием проявить себя, хотели для болельщиков и для себя радость какую-то создать. Сложилась ситуация, что их бросили. Зачем их спасать? Пусть они уходят. Тогда для всех остальных - это правильный чемпионат, а сейчас они обескровлены, нет игроков. А ведь когда-то они отобрали у кого-то очки, уже неправильная турнирная таблица", - считает Сёмин.
После возобновления сезона "Тамбов" потерпел четыре поражения подряд с общим счётом 1:12.
Зимой клуб находился на грани банкротства. В ситуацию вмешались РПЛ и РФС, которые финансово помогли аутсайдеру лиги.
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