Семин: "Для "Локомотива" - это хороший результат"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подвел итог московскому дерби, в котором его команда разошлась миром со "Спартаком".

"Очень хороший результат. Мы не подпустили "Спартак" ближе к себе. Ну а игра могла закончиться в любую пользу, было момента по два. Очень тяжелые погодные условия, снег мешал. У нас не было Фарфана, который не мог играть, Ари тоже не мог играть, так что для нас - результат хороший", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, свой комментарий по матчу дал и Каррера. | soccernews.ru