Семин: "Для "Локомотива" матчи с "Атлетико" были уроками мастерства и концентрации"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен игрой команды в начале этого года, несмотря на два поражения от "Атлетико" (0:3 и 1:5) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли нас поддержать в матче против "Атлетико". Мы играли с одной из лучших команде Европы, и для нас это был урок мастерства и концентрации. "Атлетико" достоин победы в Лиге Европы. Отмечу, что наши ребята выложились на полную, несмотря на тяжелый календарь и постоянную смену полей: снег со "Спартаком", лед с "Уралом", идеальное поле в Испании. Теперь мы сосредоточены на подготовке к завершающей части чемпионата. Каждый из оставшихся матчей важен, и только с вашей поддержкой мы сможем добиться больших успехов. Надеюсь увидеть вас на следующей игре", – написал Семин в своем Instagram.

Напомним, что в чемпионате России "Локомотив" по-прежнему занимает первое место, опережает идущий вторым "Спартак" на пять очков и имеет один матч в запасе.

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