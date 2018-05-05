Сёмин догнал Слуцкого по числу побед в чемпионате России, впереди только два тренера

Благодаря победе над "Зенитом" в матче 29-го тура РФПЛ "Локомотив" досрочно оформил чемпионство.

Этот чемпионский титул стал для наставника "железнодорожников" Юрия Сёмина третьим в тренерской карьере. Ранее он выигрывал золото российского первенства в 2002 и 2004 году.

По числу побед в чемпионате России 70-летний специалист сравнялся с экс-рулевым ЦСКА Леонидом Слуцким.

Теперь впереди Сёмина только два тренера - Валерий Газзаев (4) и Олег Романцев (8).

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