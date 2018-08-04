Сёмин доволен результатом матча со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин дал комментарии после матча второго тура чемпионата России против "Спартака".

"Когда очко есть, это уже движение вперёд. Тем более со "Спартаком". На сегодня "красно-белые" немного лучше готовы физически, они более сбалансированы, потому что больше тренировались и больше вместе провели игр. Считаю, это для нас хороший результат. Была хорошая концовка, хороший второй тайм" - сказал Сёмин.

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