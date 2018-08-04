Сёмин доволен результатом матча со "Спартаком"

Теги юрий семинлокомотив москваспартак москва

Сёмин доволен результатом матча со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин дал комментарии после матча второго тура чемпионата России против "Спартака".

"Когда очко есть, это уже движение вперёд. Тем более со "Спартаком". На сегодня "красно-белые" немного лучше готовы физически, они более сбалансированы, потому что больше тренировались и больше вместе провели игр. Считаю, это для нас хороший результат. Была хорошая концовка, хороший второй тайм" - сказал Сёмин

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Спартак". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Рубин 2 4
4 Спартак Москва 2 4
5 Оренбург 2 3
6 Анжи 1 3
7 Краснодар 2 3
8 Динамо Москва 2 2
9 Локомотив Москва 2 2
10 ЦСКА Москва 2 1
11 Крылья Советов 2 1
12 Уфа 1 1
13 Арсенал Тула 2 1
14 Ахмат 1 0
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов