Семин: "Эдер может сыграть с "Ахматом"

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Семин: "Эдер может сыграть с "Ахматом"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин доволен игрой новичка команды нападающего Эдера в товарищеском поединке и заявил, что рассчитывает на него в матче 9 тура чемпионата России с "Ахматом".

"Эдер в матче со словенской командой выглядел хорошо. Мы рассчитываем на него в ближайших играх. Вполне возможно, уже в завтрашней", – приводят слова Семина российские СМИ.

Матч "Ахмат" - "Локомотив" состоится 10 сентября и начнется в 19:00 мск.

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