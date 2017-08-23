Семин: "Эдер – стержень, нацеленный на завершение атакующих действий"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал переход в команду португальского нападающего Эдера.

"Эдер – стержень, нацеленный на завершение атакующих действий. Этот игрок выступает за национальную сборную Португалии, что говорит о его большом опыте и уверенности в своих силах. Но главное для него – приспособиться к нашей российской действительности, к нашей достаточно сложной лиге, особенно для игроков атаки. Будут играть роль и его физические кондиции. Он провел не так много игр в текущем сезоне, поэтому предстоит много работы. Многое зависит и от него самого, от его мотивации. Если она у него присутствует, то эту адаптацию он пройдет быстро. Надеюсь, что он мотивирован хорошо", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что "Локомотив" арендовал 29-летнего Эдера на год с правом выкупа. В минувшем сезоне форвард провел за "Лилль" 37 матчей и забил 7 мячей.

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