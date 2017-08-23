Семин: "Эдер – стержень, нацеленный на завершение атакующих действий"

Теги локомотив москваюрий семинэдер маседу

Семин: "Эдер – стержень, нацеленный на завершение атакующих действий"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал переход в команду португальского нападающего Эдера.

"Эдер – стержень, нацеленный на завершение атакующих действий. Этот игрок выступает за национальную сборную Португалии, что говорит о его большом опыте и уверенности в своих силах. Но главное для него – приспособиться к нашей российской действительности, к нашей достаточно сложной лиге, особенно для игроков атаки. Будут играть роль и его физические кондиции. Он провел не так много игр в текущем сезоне, поэтому предстоит много работы. Многое зависит и от него самого, от его мотивации. Если она у него присутствует, то эту адаптацию он пройдет быстро. Надеюсь, что он мотивирован хорошо", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что "Локомотив" арендовал 29-летнего Эдера на год с правом выкупа. В минувшем сезоне форвард провел за "Лилль" 37 матчей и забил 7 мячей.

Не пропустите: Геркус: "Эдер – форвард с необходимыми "Локомотиву" качествами". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 7 19
2 Локомотив Москва 7 16
3 Ростов 7 14
4 ЦСКА Москва 7 13
5 Краснодар 7 12
6 Рубин 7 11
7 Уфа 7 10
8 Ахмат 7 9
9 Урал 7 9
10 Динамо Москва 7 8
11 Спартак Москва 7 8
12 Тосно 7 7
13 Арсенал Тула 7 7
14 СКА Хабаровск 7 5
15 Анжи 7 3
16 Амкар 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов