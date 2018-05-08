Семин: "Если бы Газзаеву дали команду из первой пятерки, он бы выиграл чемпионат"

Теги юрий семинвалерий газзаев

Семин: "Если бы Газзаеву дали команду из первой пятерки, он бы выиграл чемпионат"Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин высоко оценил тренерские способности известного специалиста Валерия Газзаева.

"Я считаю себя тренером молодого поколения, того, с которым работаю. Нет тренеров молодых и старых, а есть те, кто выигрывает - и нет. Если бы сейчас Валере Газзаеву дали хорошую команду, из топ-пятерки, он бы выиграл чемпионат России", - цитирует наставника "железнодорожников" СЭ.

Напомним, Луческу считает, что мог бы создать с "Зенитом" проблемы "Локомотиву" в текущем розыгрыше РФПЛ. | soccernews.ru

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Пьянь

Ничего подобного. Усатая Блядь выигрывала чемпионаты только имея в составе топовых игроков, типа Жиркова-Карвальо-Вагнера и с помощью арбитров.

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