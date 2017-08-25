Семин: "Если "Локомотив" сыграет на 100% возможностей, то выйдет из группы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

"Сейчас очень сложно говорить, плохой или хороший жребий. Всё будет зависеть от нас самих, от нашей готовности. Если сыграем на 100% наших возможностей, то выйдем из группы. Чтобы говорить, что-то о соперниках, нужно сначала посмотреть их матчи. Мы знаем команды, но последней информации у нас нет. Недалеко лететь? В Европе вообще больших перелетов нет. Долго лететь можно в России", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что "Локомотив" попал в одну группу с датским "Копенгагеном", молдавским "Шерифом" и чешским "Злином".

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