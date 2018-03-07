Семин: "Фарфан и Ари еще не восстановились и не сыграют с "Атлетико"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что полузащитник Джефферсон Фарфан и нападающий Ари не сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико".
"Фарфан и Ари еще не восстановились. Конечно, для нас это большая потеря, но такова жизнь. Это футбол. Не хочу рисковать здоровьем игроков. Иначе они могут при повторной травме на долгий срок выйти из строя. Это нам не выгодно. Я тут не только на доктора ориентируюсь, но и на беседы с игроками. Вот и принял такое решение", - приводят слова Семина российские СМИ.
Матч "Атлетико" - "Локомотив" пройдет 8 марта и начнется в 21.00 по московскому времени.
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