Семин - Геркусу: "Считаю себя частью клуба, от которого вы меня отделяете"
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин обратился к президенту своего клуба Илье Геркусу.
Так, в своем инстаграме наставник "железнодорожников" написал: "В интервью газете "Ведомости" Илья Геркус так высказался о наших с ним разногласиях: "Мое мнение - игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласие". Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с вами - два равноценных менеджера, нанятых компанией "РЖД". Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, "Локомотив" уже проходил с 2010 по 2016 годы. Президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям...
Результаты моей бизнес-модели известны всем. А 23 года в роли тренера "Локомотива" позволяют мне считать себя частью клуба, от которого вы меня отделяете. При том что "Локомотив" - это не только не мой, но и не ваш частный клуб. Вы не являетесь его акционером. Убежден, что наравне с вами имею право участвовать в селекции. А для окончательных решений в "Локомотиве" есть совет директоров, который, в отличие от периода 2010-16 годов, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с вами разногласий нет".
Напомним, "Локомотив" могут покинуть семь игроков. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
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|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13