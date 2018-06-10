Семин - Геркусу: "Считаю себя частью клуба, от которого вы меня отделяете"

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Семин - Геркусу: "Считаю себя частью клуба, от которого вы меня отделяете"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин обратился к президенту своего клуба Илье Геркусу.

Так, в своем инстаграме наставник "железнодорожников" написал: "В интервью газете "Ведомости" Илья Геркус так высказался о наших с ним разногласиях: "Мое мнение - игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласие". Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с вами - два равноценных менеджера, нанятых компанией "РЖД". Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, "Локомотив" уже проходил с 2010 по 2016 годы. Президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям...

Результаты моей бизнес-модели известны всем. А 23 года в роли тренера "Локомотива" позволяют мне считать себя частью клуба, от которого вы меня отделяете. При том что "Локомотив" - это не только не мой, но и не ваш частный клуб. Вы не являетесь его акционером. Убежден, что наравне с вами имею право участвовать в селекции. А для окончательных решений в "Локомотиве" есть совет директоров, который, в отличие от периода 2010-16 годов, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с вами разногласий нет".

Напомним, "Локомотив" могут покинуть семь игроков. | soccernews.ru

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