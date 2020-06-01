Сёмин готов снова возглавить "Локомотив"

1 Теги локомотив москваюрий семин

Сёмин готов снова возглавить "Локомотив"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин допускает своё возвращение на пост главного тренера "железнодорожников".

"Если будет нормальное предложение - пойду работать. Финансы на этом этапе не основное. Это могут быть клубы любого уровня, но ФНЛ - нет, ближнего зарубежья - да. Нет такого клуба РПЛ, куда не пойду ни при каких обстоятельствах. Верю ли, что ещё буду главным тренером "Локомотива"? А почему нет? Конечно верю!" - сказал 73-летний специалист.

Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.

Легендарный наставник покинул свой пост в связи с истечением срока контракта. Его преемником стал серб Марко Николич.

Не пропустите: Сёмин рассказал о разногласиях с руководством "Локомотива" по трансферным вопросам. | http://soccernews.ru
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