Сёмин готов снова возглавить "Локомотив"
Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин допускает своё возвращение на пост главного тренера "железнодорожников".
"Если будет нормальное предложение - пойду работать. Финансы на этом этапе не основное. Это могут быть клубы любого уровня, но ФНЛ - нет, ближнего зарубежья - да. Нет такого клуба РПЛ, куда не пойду ни при каких обстоятельствах. Верю ли, что ещё буду главным тренером "Локомотива"? А почему нет? Конечно верю!" - сказал 73-летний специалист.
Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.
Легендарный наставник покинул свой пост в связи с истечением срока контракта. Его преемником стал серб Марко Николич.
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