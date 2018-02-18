Семин: "Готовимся к "Ницце" в очень тяжелых условиях"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о подготовке своей команды к ответной игре 1/16 финала Лиги Европы с французской "Ниццой".

"Очень тяжелые условия, холодно, поля сложные, но готовимся к матчу. Был вариант с Турцией, но если бы играли на выезде, то готовились бы там. Поскольку матч - в Москве, и мы давно не были дома, то занимаемся в Баковке - это общее решение. Все игроки живы и здоровы", - цитирует наставника "железнодорожников" ТАСС.

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