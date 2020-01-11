Сёмин хочет видеть в "Локомотиве" нападающего сборной Японии
Форвард "Партизана" Такума Асано стал трансферной целью московского "Локомотива", сообщает Betting Insider.
По информации источника, видеть в своей команде игрока сборной Японии лично хочет главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.
Впрочем, купить 25-летнего нападающего зимой вряд ли получится, поскольку "Локомотив" уже исчерпал свой трансферный бюджет.
Рыночная стоимость Асано - 1,7 миллиона евро. В текущем сезоне он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах за "Партизан".
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