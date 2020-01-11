Сёмин хочет видеть в "Локомотиве" нападающего сборной Японии

Теги партизанлокомотив москваяпонияюрий семинтакума асанотрансферы

Сёмин хочет видеть в "Локомотиве" нападающего сборной Японии

Форвард "Партизана" Такума Асано стал трансферной целью московского "Локомотива", сообщает Betting Insider.

По информации источника, видеть в своей команде игрока сборной Японии лично хочет главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.

Впрочем, купить 25-летнего нападающего зимой вряд ли получится, поскольку "Локомотив" уже исчерпал свой трансферный бюджет.

Рыночная стоимость Асано - 1,7 миллиона евро. В текущем сезоне он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах за "Партизан".

Не пропустите: Семин поделился мнением о расширении числа участников РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"

Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов