Сёмин: "Хорошо, что мы проиграли "Амкару"

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Сёмин: "Хорошо, что мы проиграли "Амкару"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что он рад поражению своей команды от "Амкара" в матче 24-го тура чемпионата России.

"Такие поражения - часть футбола. Хорошо, что мы проиграли "Амкару". Очень хорошо. Если бы мы в тот период выиграли у "Амкара", все бы только и говорили, что о том переносе игры из Перми в Москву. Имидж команды был бы запятнан, и болельщики других команд говорили бы: "Нечестный чемпион. А он-то честный. А если бы не проиграли, сейчас не такое бы это было сладкое слово - чемпионство" - сказал Сёмин.

Напомним, что "Локомотив", играя де-юре выездной матч с "Амкаром" на своём поле, неожиданно уступил со счётом 1:2.

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